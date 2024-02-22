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Güncel
AA 22.02.2024 23:29

Kütahya'da tefecilik operasyonu: Zanlılardan 3'ü tutuklandı

Kütahya'da, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kütahya'da tefecilik operasyonu: Zanlılardan 3'ü tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Y, D.Ş. ve A.C.C, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler C.D, H.S.D, C.D, Ç.İ, B.E, E.C. ile E.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerce belirlenen adreslere 19 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, yapılan aramalarda arsa tapusu üzerine konulmuş 500 bin lira değerinde ipotek belgesi ile 368 bin liralık 11 senet ele geçirilmişti.

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