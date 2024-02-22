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Güncel
AA 22.02.2024 21:54

Polatlı'da çıkan silahlı kavgada biri ağır 5 kişi yaralandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde çıkan silahlı kavgada biri ağır 5 kişi yaralandı.

Polatlı'da çıkan silahlı kavgada biri ağır 5 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Turan Caddesi'nde Muhammed D. ile Ahmet Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Ö, tabanca ile Muhammed D'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Olay esnasında bölgeden geçen P. B, Ş.B. ve H.Ç. ile M.A. isimli çocuk, seken kurşunlardan hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Muhammed D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Diğer yaralılar ambulansla Polatlı Duatepe Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisler, olay yerinden kaçmaya çalışan Ahmet Ö'yü gözaltına aldı.

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