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Güncel
İHA 22.02.2024 21:05

Batman'da 7 milyon lira değerinde kaçak altın ele geçirildi

Batman'da bir araçta yasa dışı yollarla ülkeye getirilen 7 milyon liralık külçe altın ele geçirildi.

Batman'da 7 milyon lira değerinde kaçak altın ele geçirildi
[Fotograf: İHA]

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda durdurulan bir araçta yapılan aramada yurda kaçak yollarla sokulan ve piyasa değeri 7 milyon Türk lirası olan birer kiloluk 3 adet külçe altın ele geçirildi.

Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da 7 milyon lira değerinde kaçak altın ele geçirildi

Polis ekiplerince 6-16 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda ise, gümrük kaçağı olduğu değerlendirile 570 paket sigara, 5 adet cep telefonu, 1 adet elektrikli süpürge, 34 kilo 750 gram nargile tütünü, 126 adet şarj başlığı ve kablosu ele geçirilerek, şüpheli 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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