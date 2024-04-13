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Güncel
İHA 13.04.2024 16:01

Kütahya’da polisinden 'Bölge' uygulaması

Kütahya’da polis ekipleri tarafından yapılan 'Bölge' uygulamasında 133 şahıs, 38 aracın GBT sorgusu ve kontrolleri yapıldı.

Kütahya’da polisinden 'Bölge' uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı Resmi Ekipler, Çarşı Mahalle Bekçileri ve Yaya devriyeler tarafından Vefa Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Maltepe Mahallesi, İstiklal Mahallesi ve Fuatpaşa Mahallesi toplamda 5 farklı bölgede bulunan park ve bahçelerde ve vatandaşın yoğun olduğu bölgelerde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde yapılan uygulamada, toplam 133 şahıs ve 38 aracın GBT sorgusu ve kontrolleri yapıldı.

Şahsın üzerinden çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, aranan 1 şahıs yakalandı ve 2 şahsa çevreye rahatsızlık vermek suçundan Kabahatler Kanunu uyarınca idari işlem yapıldı.

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