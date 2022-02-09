Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şubesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kütahya Şubesi ve Uluslararası Germiyan Kültür Sanat Edebiyat ve Bilim Derneğinin hazırlamış olduğu Milli Eğitim Müdürlüğü'nün izinleri ile düzenlenen 100.yıl etkinlikleri kapsamında Milli Mücadele Seminerleri'ne bu hafta başlanacak.

Zafere Giden Yol Ekibi, okullarda Milli Mücadele dönemini anlatmak için çalışmalarına hız verdi.

Etkinlikler mart ayında da devam edecek

Kütahya Belediyesinin katkıları, Dumlupınar Kaymakamlığı, Dumlupınar Belediyesinin destekleri ve Altınokta Körler Derneği ile Şehitler Günü anısına hazırlanan program kapsamında “Şehitler Günü” resim sergisi ve "Bir Başkadır Çanakkale" isimli tiyatro oyunu etkinliği sergilenecek.

Ücretsiz olan tiyatro etkinliklerinin, mart ayı içerisinde bazı ilçelerde de gösterimi sürecek.