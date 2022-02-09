Hakkari'de yerli aşı TURKOVAC'ın uygulanmasına başlandı.

Randevu alarak Devlet Hastanesine gelen vatandaşlara, aşı odasında sağlık görevlileri tarafından aşıları yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Burhan Yılmaz ve Hastane Müdürü Mustafa Yoldaş, aşı uygulamasını takip etti.

Vatandaşların, yerli aşı için randevu alarak hastaneye gelmeye başladığını belirten Yoldaş, hatırlatma dozu gelmiş bütün vatandaşları aşılarını yapmak üzere sağlık kuruluşlarına davet etti.