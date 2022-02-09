Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 16:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüsle mücadele kapsamında üretilen yerli ve milli aşı TURKOVAC, Hakkari'de de uygulanmaya başlandı. Randevu alarak hastaneye gelen vatandaşlara aşıları yapıldı.
Hakkari'de yerli aşı TURKOVAC'ın uygulanmasına başlandı.
Randevu alarak Devlet Hastanesine gelen vatandaşlara, aşı odasında sağlık görevlileri tarafından aşıları yapıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Burhan Yılmaz ve Hastane Müdürü Mustafa Yoldaş, aşı uygulamasını takip etti.
Vatandaşların, yerli aşı için randevu alarak hastaneye gelmeye başladığını belirten Yoldaş, hatırlatma dozu gelmiş bütün vatandaşları aşılarını yapmak üzere sağlık kuruluşlarına davet etti.
Son Haberler
- 16:35
- 16:36
- 16:30
- 16:22
- 16:30
Sıradaki Haber
Tokat'ta "Çınarların Gölgesinde Projesi"
Yükleniyor lütfen bekleyiniz