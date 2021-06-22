Kent merkezinde öğle saatlerinde aniden bastıran yağış, cadde ve sokaklarda büyük su birikintilerine, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı.

Rögarların taştığı Yunus Emre Caddesi ile Fatih Sultan Mehmet ve Dumlupınar bulvarlarında biriken sular nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Kütahya Belediyesi ekipleri, su birikintisi olan bölgelerde tahliye çalışması başlattı.