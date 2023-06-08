Kütahya’da hac kafilesi dualarla uğurlandı

Ziraat Mahallesi’ndeki uğurlama törenine 174 hacı adayının yanı sıra yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Vali Ali Çelik, Kur'an tilavetiyle başlayan uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, hacı adaylarından devlet ve millet için dua etmelerini istedi.

Hac vazifesini sağlık sıhhat içerisinde tamamlamalarını temenni eden Çelik, "Allah, hacılarımızın ibadetini kabul etsin. Sağlık, huzur ve güven içinde bir hac nasip etsin" sözlerini kullandı.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş da bu yıl Kütahya'dan bin 150 hacı adayının kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getireceğini, uğurlanan hac kafilesinin Emet Müftüsü İsmail Çınar'ın rehberliğinde 4 din görevlisi ve 1 bayan irşad görevlisi ile yola çıktığını bildirdi.

Programın ardından, Zafer Bölgesel Havalimanı'ndan uçakla Mekke’ye gidecek hacı adayları dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.