Kıvrımlı yapısıyla yeşile ahenk katan menderesler Karagöl Yaylası'nı şenlendirdi

Ziyaretçilerine eşsiz ve el değmemiş doğanın tadını çıkarma fırsatı sunan yaylada, içi su dolu menderesler de adeta görsel şölen sunuyor.

Yeşilin içinde kaybolmak isteyen tatilcilerin tercih ettiği yaylada küçük ve büyükbaş hayvanların otladığı meralar, menderesleri, su dolu küçük ve sık çukurlarıyla fotoğrafseverleri de kendisine çekiyor.

Sakinliği ve termal turizmiyle öne çıkan Taraklı ilçesine gelen yerli ve yabancı turistlerin gezi rotasında, merkeze yakın olması nedeniyle yayladaki menderesler de yer alıyor.

Hayvancılık yapan bölge sakinleri, geniş otlakları nedeniyle dolayısıyla yaz aylarını burada geçiriyor.