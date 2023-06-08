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Güncel
AA 08.06.2023 13:31

Kıvrımlı yapısıyla yeşile ahenk katan menderesler Karagöl Yaylası'nı şenlendirdi

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde etrafı çam, kayın, köknar ve meşe ağaçlarıyla kaplı Karagöl Yaylası, menderesleriyle doğaseverleri cezbediyor.

Kıvrımlı yapısıyla yeşile ahenk katan menderesler Karagöl Yaylası'nı şenlendirdi

Ziyaretçilerine eşsiz ve el değmemiş doğanın tadını çıkarma fırsatı sunan yaylada, içi su dolu menderesler de adeta görsel şölen sunuyor.

Yeşilin içinde kaybolmak isteyen tatilcilerin tercih ettiği yaylada küçük ve büyükbaş hayvanların otladığı meralar, menderesleri, su dolu küçük ve sık çukurlarıyla fotoğrafseverleri de kendisine çekiyor.

Sakinliği ve termal turizmiyle öne çıkan Taraklı ilçesine gelen yerli ve yabancı turistlerin gezi rotasında, merkeze yakın olması nedeniyle yayladaki menderesler de yer alıyor.

Hayvancılık yapan bölge sakinleri, geniş otlakları nedeniyle dolayısıyla yaz aylarını burada geçiriyor.

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