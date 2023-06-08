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Güncel
AA 08.06.2023 12:34

Göçerlerin Ağrı'nın yaylalarına zorlu yolculuğu sürüyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki göçerler, geçim kaynakları olan binlerce küçükbaş hayvanı yaz aylarında konaklayacakları Ağrı'nın zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarına çıkarıyor.

Göçerlerin Ağrı'nın yaylalarına zorlu yolculuğu sürüyor
[Fotograf: AA]

Sinek, Aladağ, Cumaçay, Tendürek ve Ağrı Dağı bölgeleri başta olmak üzere çok sayıda yaylanın bulunduğu Ağrı, her yıl ilkbaharın gelişiyle çok sayıda göçer aile ve binlerce hayvana ev sahipliği yapıyor.

Yağışlı geçen ilkbahar sezonunda bitki örtüsü canlanan yaylalar, zengin akarsu kaynaklarıyla bu yıl da göçerleri ağırlamaya başladı.

Iğdır başta olmak üzere bölge illerindeki göçerler, küçükbaş sürülerini günlerce süren zorlu yolculuğun ardından dinlenerek yaylalara ulaştırmak için gece gündüz demeden yoğun çaba gösteriyor.

Yaz dönemi boyunca zengin bitki örtüsü ve akarsu kaynaklarının bol olduğu yaylalarda hayvanlarını otlatıp her türlü bakımını yapan göçer aileler, sonbahara doğru havaların soğumaya başlamasıyla sürülerini memleketlilerine götürecek.

Havalar soğuyuncaya kadar yayladalar

Iğdır'dan gelen göçer Ferhat İlgen, bu yıl da hazırlıklarını tamamlayıp sürüleri yaylaya çıkarmaya başladıklarını söyledi.

Doğa koşullarının kendilerini zorladığını belirten İlgen, geceleri havaların soğuduğunu, yağmur ve rüzgardan olumsuz etkilendiklerini anlattı.

Bu sene yağışlarla yaylaların daha iyi olduğunu vurgulayan İlgen, "Memleketimizden geleli yaklaşık 15 gün oldu. Burada hayvanlarımızı kamyonlara yükleyip Kars'ta bulunan yaylalara doğru yola koyulacağız. Yaz aylarını yaylada geçirip sonbaharda havalar soğumaya başlayınca Iğdır'a gideceğiz. Hayatımız bu şekil, yazın yaylada kışın da ahırda hayvanlarımızın bakımını yerine getiriyoruz. Çobanlık iyidir ama herkes yapamaz. 2 bin 300 hayvanımız ve kuzularımız var." dedi.

"Baba mesleğidir bırakamıyoruz"

Göçerlerden Reşit Aktaş ise hayvanları beslemek için geldiklerini, yaylalarda yaklaşık 6 ay geçirdiklerini söyledi.

Buradaki kışlaktan ise Arpaçay'a gideceklerini bildiren Aktaş, "Burada bir ay kaldık, Kars ve diğer bölgelerde de 5 ay kalacağız ve sonrasında Iğdır'a döneceğiz. Burada başka yaylacılar da var. Biz de 8 kişiyiz. Yaylacılık hayatı zor ama ne yapalım, baba mesleğidir bırakamıyoruz. Hayvanlar bizim, her sene bu şekilde yaylalara çıkıyoruz."

Aktaş, geceleri kurt ve yaban hayvan saldırılarına karşı hayvanlarının başında beklediklerini sözlerine ekledi.

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