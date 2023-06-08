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Güncel
İHA 08.06.2023 12:15

Adıyaman’da hububat hasadı başladı

Adıyaman’da yılın ilk hububat hasadı başladı. Bu yıl yağışların oldukça bol yaşandığı Adıyaman’da başlayan hasatla birlikte buğday ve arpa rekoltesinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.

Adıyaman’da hububat hasadı başladı

Hasadı yakından takip eden ve çiftçilerle de sürekli diyalog halinde olan Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, bu yıl verimin oldukça güzel olduğunu dile getirdi.

Fiyatların belirlenmesini ve taban fiyatın yüksek tutulmasını istediklerini belirten Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, “Bu sene yağışlar bol gittiğinden dolayı ürünler gayet iyi. Ürünlerin iyi olması biz çiftçileri sevindiriyor ama fiyatların geçen yıla göre çok düşük olduğunu, biran önce devletimiz tarafından taban fiyatın açıklanmasını bekliyoruz. Girdiler bizleri baya sıkıntıya sokuyor. Hasadın bütün çiftçilerimize bereketli olmasını diliyorum. Rekolte çok iyi gayet memnun edici bir rekolte var. Yağışlardan dolayı hakikatten her hangi bir sıkıntı yok. Devlet tarafından, TMO tarafından taban fiyatlarının açıklanmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Adıyaman’da, 550 bin dekar buğday, 250 bin dekar arpa olmak üzere toplam 800 bin dekar alanda ekim yapıldığı belirtildi.

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