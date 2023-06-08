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Güncel
AA 08.06.2023 11:21

Zonguldak'ta kurallara uymayan sürücüler cezadan kaçamadı

Zonguldak'ta yapılan asayiş ve trafik uygulamasında 16 sürücüye 41 bin 587 lira ceza kesildi.

Zonguldak'ta kurallara uymayan sürücüler cezadan kaçamadı

Kozlu Emniyet Müdürlüğü asayiş, narkotik ve trafik şube ekiplerince Kozlu ilçesinde asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

İlçedeki bir kafeteryanın girişi, araç park ve kamelya alanlarında yapılan uygulamada 146 aracın kontrol edildi.

Denetimde 16 sürücüye, alkollü araç kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak, yönetmeliklere aykırı ses ve ışık donanımı bulundurmak gibi konularda toplam 41 bin 587 lira ceza uygulandı.

Öte yandan 374 kişinin sorgulandığı uygulamalarda bir kişiye yoklama kaçağı durumundan tutanak tanzim edildi.

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