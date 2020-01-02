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Kütahya'da evinde yangın çıkan yaşlı adam öldü02 Ocak 2020 Perşembe 15:39 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 15:40
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde evinde yangın çıkan yaşlı adam hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Karamanca köyünde Hasan Taşpınar'a (72) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyerek bitişikteki binaya da sıçrayan yangın, Simav, Şaphane ve Pazarlar ilçe belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın sırasında evinden çıkamayan Taşpınar, olay yerinde yaşamını yitirdi.
İtfaiye ekiplerince yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA