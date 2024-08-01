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Güncel
AA 01.08.2024 15:18

Kütahya'da alkollü araç kullanan çocuk, polisten kaçarken kaza yaptı

Kütahya'da alkollü araç kullanan 14 yaşındaki çocuk, polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı.

Kütahya'da alkollü araç kullanan çocuk, polisten kaçarken kaza yaptı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Evliya Çelebi Mahallesi Nurettin Veli Caddesi'nde "dur" ihtarına uymayan şüpheli bir otomobili takibe aldı.

Kısa süren kovalamacanın ardından otomobil, bir sitenin duvarına çarparak durdu.

Otomobili kullanan 14 yaşındaki S.S.A'nın yapılan kontrolünde, 228 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Polis ekibi, çocuğun kolunda çok sayıda jilet yarası görmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi çağırdı.

Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan çocuk, tedavisinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekibine teslim edildi.

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