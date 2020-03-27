Haber Giriş: Kaynak: AA
Kuşadası'nda botları su alan 24 sığınmacı kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denizde mahsur kalan 24 sığınmacı kurtarıldı.
Aydın Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında devriye esnasında içinde sığınmacıların bulunduğu lastik botu fark etti.
Bölgeye giden ekipler, hava şartları nedeniyle mahsur kalan ve botları su alan 11 Suriye, 11 Somali, 1 Irak, 1 Kongo uyruklu 24 kişiyi kurtardı.
Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları belirtilen yabancı uyruklularla ilgili yasal işlemler devam ediyor.
Sıradaki Haber
İstanbul'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz