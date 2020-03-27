Erzurum'da hayata geçirilen ve bazı fabrikaların üretime başladığı Tekstilkent'te kurulacak yeni işletmelerle hem kentin ekonomisi canlanacak hem de istihdam oluşturulacak.

Erzurum-Pasinler çevre yolunda, kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Tekstilkent'te fabrikalar, sektör temsilcilerinin talepleri doğrultusunda idari birimler, kreş, yemekhane, showroom, toplantı odası, mescit ve malzeme depoları başta olmak üzere ihracat için gerekli tüm altyapıya sahip şekilde inşa ediliyor.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) ortak hayata geçirdiği Tekstilkent Projesi kapsamında ihalesi tamamlanan ve önde gelen tekstil firmalarına yer teslimi yapılan 4 fabrika faaliyete geçti.

Projede yeni bir aşamaya geçildi

Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca 6. Bölge teşvikleri kapsamında 2. Organize Sanayi Bölgesi sahasında uygulanan Tekstilkent Projesi'nde yeni bir aşamaya geçildi. Tekstilkent'te yapılacak 5 yeni fabrikayla, Erzurum'da tekstil yatırımına yeni merkezler eklenmiş olacak.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifikalı tekstil fabrikasının yer alacağı Tekstilkent, daha sağlıklı ve çevreci olmanın yanı sıra işletmecisine ekonomik olarak tasarruf da sağlayacak.

Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine, 2019'da göreve başladığında Tekstilkent Projesi'nin konuşulduğunu hatırlattı.

Valilik, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve KUDAKA'yla projeye sahip çıktıklarını anlatan Memiş, "İhaleyi valilik olarak biz yaptık ve 4 ayda 4 devasa fabrikayı bitirdik, rekor sürede yaptık." dedi.

Memiş, Tekstilkent'te şu anda Türkiye'nin iki tane çok büyük firmasının çalışmalarına başladığını bildirerek, şöyle konuştu:

"Şu anda ilk etapta 350 kadın çalışmaya başladı. Yıl sonunda bin kişiye ulaşacaklar. Zaten ona göre ihale ettik. 4 fabrikadaki toplam çalışacak olan insan sayısı aslında 2 bin kişi. Bu rakama ara ara ulaşacağız. Bu müracaat edenleri fabrika alıyor, onları eğitiyor, iş imkanı sağlıyor hatta ustabaşı da oluyorlar. Yani asgari ücretle başlayıp 10 bin liraya kadar bir maaşla çalışacaklar."

Yatırımlarla girişimcilerin ve Erzurum'un kazançlı çıkacağını vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"4 fabrikayı bitirdik ve yeni 5 fabrika daha yapıyoruz. Hepsi de en az bin kişi istihdam edecek fabrikalar. Yine tekstil üzerine çok önemli LEED onaylı fabrika yapıyoruz. Bu Türkiye'de değil, dünyada yeni. LEED onaylı fabrikaları Erzurum'a getireceğiz ve insanları istihdam edeceğiz. Bunu çok önemsiyoruz. Yani sokakta gezerken insanlar bizden ve diğer yetkili insanlardan iş istiyor. Biz kamu kaynağını çarçur etmeden, helal lokma yedirebilmek derdindeyiz. Artık daha fazla üreten bir Erzurum, sanayisiyle daha fazla gelişen Erzurum olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."