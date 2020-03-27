Haber Giriş: Kaynak: AA
Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor
[Fotoğraf: AA]
Yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, 5 gündür Tekirdağ sahilinde bekliyor.
Marmara Denizi'nde poyraz ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Hızı saatte 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, 5 gündür bekliyor.
Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiliyor. Dün ava çıkamayan küçük tekne balıkçıları, bugün de denize açılamadı.
Sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte hafta sonu soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
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