İlçe girişinde Cumhuriyet Üniversitesi Zara Kampüsü önünde İlçe Trafik İstasyonu Amirliği ile Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarla ilçeye giriş ve çıkış yapan araçlardaki şoför ve yolcularda ateş ölçümü ve sağlık taraması yapıldı.

Uygulama hakkında bilgi veren Kaymakam Mehmet Sayın, "Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı tarafından polis noktasında yapılan uygulamada polis ve sağlık ekiplerimiz yolculara ateş ölçümü ve sağlık taraması gerçekleştirirken, koronavirüs hakkında bilgilendirilme yaptılar." dedi.