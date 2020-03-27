İBB'den yapılan açıklamaya göre, kentin her iki yakasındaki meydan, durak, alt geçit, park, cadde ve bulvarlar ayrıntılı olarak temizleniyor.

İBB iştiraki İSTAÇ ekipleri, salgının yayılma olasılığı yüksek olan hastane çevrelerinde, çalışmalarını titizlikle yürütürken, sahada kendilerine İSFALT ekipleri de eşlik ediyor.

Dezenfeksiyon sırasında mikrop ve virüsleri yok eden, antiviral özelliğe sahip, aktif yüzey temizlik ürünleri kullanılıyor. Kullanılan temizlik ürünlerinin insan sağlığına ve çevreye zararı bulunmuyor.

Her gün süren çalışmalar için sahada toplam 45 araç ve 124 personel görev yapıyor.