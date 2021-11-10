Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 23:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuşadası açıklarında sürüklenen bottaki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 19 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 9 Kasım'da Kuşadası açıklarında motor arızası nedeniyle bir lastik botun sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik bot ekipleri sevk edildi. Lastik bottaki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kıyıya çıkartılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler
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