İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubelerince, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik Erciyesevler Mahallesi'ndeki bir iş yerine düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Aramada 3 av tüfeği, 3 tabanca, 650 tabanca fişeği, 50 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

Zanlı G.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.