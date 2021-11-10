Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 22:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta pamuk deposunda yangın
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir pamuk deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş'ta İstasyon Mahallesi'nde pamuk deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Çalışanlar, alevlerin deponun diğer kısımlarına sıçramaması için iş makineleriyle pamukları dışarı taşıdı.
Ekiplerin yaklaşık 5 saat çalışmayla kontrol altına aldığı yangında depodaki pamuklar zarar gördü.
Etiketler: Kahramanmaraş Yangın İtfaiye
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