Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması...
Kurban Bayramında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban Bayram'ında kısıtlama gündemimizde yok" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklama yaptı.
Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlamasına da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacak. Gündemimizde kısıtlama yok.” dedi
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 17, 2020
[Kurban Bayramı'nda kısıtlama] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacak. Gündemimizde kısıtlama yok.https://t.co/BovmlMTck3 pic.twitter.com/dxoopAcgNO
Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı Arifesi: 30 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün:31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2.Gün:1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3.Gün:2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün:3 Ağustos Pazartesi
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