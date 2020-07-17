Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklama yaptı.

Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlamasına da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacak. Gündemimizde kısıtlama yok.” dedi

#SONDAKİKA

[Kurban Bayramı'nda kısıtlama] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacak. Gündemimizde kısıtlama yok.https://t.co/BovmlMTck3 pic.twitter.com/dxoopAcgNO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 17, 2020

Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı Arifesi: 30 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün:31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2.Gün:1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3.Gün:2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün:3 Ağustos Pazartesi