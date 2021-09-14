Küçükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasıyla ilçe genelindeki ilkokul ve ortaokul çevrelerini sıkı denetim altına aldı. Öğrencilerin güvenli şekilde okullara gidip gelmesini sağlamak üzere okul önlerinde gerekli trafik düzenlemeleri ve kontrolleri gerçekleştiren zabıta ekipleri, 2021-2022 eğitim öğretim yılı boyunca denetimlerini sürdürecek.

25 okul önünde uygulama devam edecek

İlçenin farklı noktalarındaki 25 ilkokul ve ortaokul çevresinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında ekipler, şoförleri kurallara uymaları konusunda uyarırken, okul önlerindeki seyyar satıcılara da geçit vermiyor. Öğrencilerin güvenliğini tehdit eden tüm tehlikelere karşı güvenlik önlemleri alan zabıtalar, kapsamlı bir denetim gerçekleştirerek, okul önlerinde denetimsiz gıda satışı yaparak öğrencilerin sağlığını tehdit eden seyyar satıcılara izin vermiyor. Sabahın erken saatlerinde görev yerlerini alan zabıta ekipleri, araç trafiğini aksatmayacak şekilde öğrencilerin güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçişlerini sağlıyor. Uygulama Küçükçekmece’nin farklı mahallelerinde bulunan 25 okulda hafta içi her gün devam edecek.

