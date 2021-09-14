Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 126 ev Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Adıyaman'da 126 evde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.
Buna göre, farklı mahallelerdeki 126 ev karantinaya alındı.
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