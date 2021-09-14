Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de bakımı tamamlanan peçeli baykuş doğaya salındı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'de yavru halde bulunup bakıma alınan peçeli baykuş doğaya tekrar salındı.
Biga Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği tarafından 3 ay önce 2 haftalık olduğu dönemde ormanda bulunan baykuş, Çanakkale Şube Müdürlüğünce bakıma alındı.
Veteriner Meltem Dimişgi'nin bakımını yaptığı peçeli baykuş, ıslak mama, tavuk ve ciğerle beslendi.
"Fışfış" isimi verilen baykuş, DKMP Çanakkale Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu ve Veteriner Dimişgi tarafından Radar Tepesi mevkisinde doğal ortamına bırakıldı.
Etiketler: Çanakkale
Son Haberler
- 11:03
- 11:03
- 10:51
- 10:53
- 10:55
Sıradaki Haber
Bakırköy'de korsan otoparkçılık yapan kişi suçüstü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz