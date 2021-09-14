Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da tır ile tarım aracına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da aynı yönde seyreden tır ile tarım aracına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Erzurum'dan, Erzincan istikametine giden Celal Y. yönetimindeki 07 CVE 51 plakalı otomobil, gece saatlerinde Üzümlü ilçesinin Çermik mevkisinde önce önünde giden Kamil Ç. yönetimindeki 03 HR 541 plakalı tıra, sonra da sağ şeritte bulunan Yunus Emre K. yönetimindeki 24 EV 290 plakalı tarım aracına çarptı.
Kazada sürücü Celal Y. ile otomobildeki Hasan Y. ve Cemal Y. yaralandı.
Ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Öte yandan kaza dolayısıyla kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Etiketler: Erzincan
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