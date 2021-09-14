Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Taraklı'da devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Taraklı Devlet Hastanesi'nde temizlik personeli olarak çalışan Halit K'nin kullandığı 54 LP 810 plakalı motosiklet, Hacıyakup Paşalar Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Yol kenarında yerde yatan sürücüyü fark eden vatandaşlar, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Halit K'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası Sakarya
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