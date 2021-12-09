Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 14:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kripto para borsası Bitrota'nın sahibi adliyeye sevk edildi
[Fotoğraf: DHA]
Kripto para borsası Bitrota'nın sahiplerinden Kenan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
3 yıl önce Kayseri'de şirket kuran K.A. ve H.Ö, geçen yıl "Bitrota" adındaki kripto para borsasını devreye aldı.
Kısa bir süre sonra kripto para borsasının çökmesinin ardından mağdurlar suç duyurusunda bulundu.
Haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden Kenan A., Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. Kenan A. soruşturma kapsamında İstanbul'a gönderildi. İstanbul'da sorgusu tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
Şirket merkezini İstanbul'a taşımışlar
Başsavcılık, şüphelilerin şirket merkezini İstanbul'a taşıdığı gerekçesiyle soruşturma dosyasını, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti.
Etiketler: Kripto Para
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