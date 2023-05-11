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Güncel
İHA 11.05.2023 19:07

Köy okulunda robotik kodlama sınıfı kuruldu

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Güzelsu Ortaokuluna “Robotik Kodlama” sınıfı kuruldu.

Köy okulunda robotik kodlama sınıfı kuruldu
[Fotograf: İHA]

Dijital Dünyaya Yolculuk projesi çerçevesinde Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bir teknoloji firması işbirliğiyle Ahlat ilçesine bağlı Güzelsu köyündeki ortaokula 10 bilgisayardan oluşan robotik kodlama sınıfı kuruldu.

Projenin açılışına katılan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ve beraberindekiler, kesilen kurdelenin ardından sınıfı gezdi.

Köy okulunda robotik kodlama sınıfı kuruldu

"Öğrencilerimiz dijital dünyayı eğitimleri ve kariyerleri için kullanacaklar"

Ziyaret sonunda gazetecilere açıklama yapan Elmastaş şunları söyledi:

“Burada bugün Dijital Dünyaya Yolculuk projesi çerçevesinde Güzelsu köyündeki ilk ve ortaokulundayız. Bu okullarımız için proje tasarlandı. Bugün 10 bilgisayardan oluşan bir laboratuvar oluşturuldu. Burada inşallah öğrencilerimiz dijital dünyaya bağlanarak istifade edecekler. Bu dijital dünyayı eğitimleri ve kariyerleri için kullanacaklar."

Köy okulunda robotik kodlama sınıfı kuruldu

"Öğrencilerimiz 3D yazıcıyla birlikte eserler oluşturacaklar"

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ise Güzelsu köyünde rektör ve işbirlikçi firma yetkililerinin katılımıyla projenin açılışını yaptıklarını söyleyerek, "Bu köyde 500’ün üzerinde öğrenci, 38 öğretmen ve 4 idarecimiz var. Üniversitemizin ve firmamızın desteğiyle kurulan sınıfta inşallah öğrencilerimiz düşündüklerini önce çizecek sonra 3D yazıcıyla birlikte eserler oluşturacaklar” diye konuştu.

Köy okulundaki açılışa BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz ve Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ile sınıfın kurulumu gerçekleştiren teknoloji firmasının yetkilileri katıldı. 

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