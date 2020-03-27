Üniversitelere verilen ara nedeniyle memleketi Mersin'e dönen bir öğrenci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan kişilere moral olması için evlerinin önünde konser veriyor.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde öğrenim gören 25 yaşındaki Zülkif Cengiz, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde üniversitelere ara verilmesinin ardından memleketi Mersin'e döndü.

Toroslar ilçesi Musalı Mahallesi'ndeki ailesinin yanında bağ ve bahçe işleriyle uğraşan Cengiz, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara konser vermeye karar verdi.

Gitarını ve mızıkasını alarak ve maske takarak sokağa çıkamayan mahalle sakinlerinin evinin önüne giden Cengiz, onların sevdikleri şarkıları seslendirmeye başladı.

Evlerin önüne gittiğinde "Müzik geldi" diye seslenen ve sosyal mesafeyi koruyan Cengiz'in, gitar ve mızıkasıyla verdiği mini konserler, halka moral veriyor.

- "Müzikle onların mutlu olmalarını sağlıyorum"

Zülkif Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu süreçte yaşlıların unutulmaması gerektiğini söyledi. Mahallesinde 120 kişinin tedbirler kapsamında sokağa çıkmadığını dile getiren Cengiz, şöyle devam etti:

"Müzikle onların mutlu olmalarını sağlıyorum. Daha önceden belirlediğim evlerin önüne gidip onlara müzik yapıyorum. Onlara mızıka ve gitar çalıyorum. Mahallede farklı bir atmosfer oluyor. Mızıka duymayan yaşlılarımız var. Müziği duyduklarında yüzlerindeki tebessüm ve kendilerini iyi hissetmeleri beni çok etkiliyor. Günüm onlarla çok güzel geçiyor. Müziğin sesini duyup balkona çıktıklarında gördükleri manzara onları etkiliyor."

"Onların mutluluğu benim için çok önemli"

Sokağa çıkma sınırlandırılmasının kalkacağı güne kadar yaşlılara müzik yapacağını vurgulayan Cengiz, traktörüne binip diğer mahalle sakinleriyle de şarkılarını paylaşacağını ifade etti.

Cengiz, küçük yaşlardan beri mahalledeki büyüklerinin kendisine destek olduğunu unutamayacağını belirterek "Ben 7-8 yaşındayken bu insanlarla koyun otlatmaya giderdik. Cebime harçlık koyarlardı. Annem, babam çalışmaya gittiklerinde beni onlara bırakırlardı. Bana annem ve babam gibi bakarlardı. Ben de kendimi borçlu hissettiğim bu süreçte onlara müzik yapıyorum. Onların mutluluğu benim için çok önemli." diye konuştu.

"Bizim moral kaynağımız"

Evinin önünde müzik dinletisi yapılan Elif Tek ise Cengiz'in mahallenin neşe kaynağı olduğunu aktardı. Gün boyu evin içinde olduklarını anlatan Tek, "Yapmış olduğu müzikle eğlendik, neşelendik. Zülkif bizim moral kaynağımız. Çok güzel müzik yapıyor. Bu sayede sıkılmıyoruz, güzel vakit geçiriyoruz." dedi.

Eşe Keş de yapılan müzikle moral bulduklarına ve bu süreçte unutulmadıklarından dolayı memnun olduklarına işaret etti.

Müfide Yılmaz ise gitar ve mızıkayla yapılan müziği çok beğendiğini ve bu süreçte sıkıntılarını bir nebze de olsun attıklarını kaydetti.