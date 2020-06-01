Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Pamukkale, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen aranın ardından turistleri yeniden ağırlamaya başladı.

Geçen yıl 2 milyonun üzerinde turistin ziyaret ettiği Pamukkale, Kovid-19 önlemleri kapsamında geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı.

Kontrollü sosyal hayata geçişle Pamukkale de misafirlerine kapılarını açtı. Yaklaşık 2,5 aydır sakin günler geçiren bölgede kapıların açılmasıyla hareketlilik görüldü.

Ören yeri girişinde ziyaretçilerin ateşi ölçüldü.

Güvenlik görevlileri, turistleri, sosyal mesafenin korunması konusunda uyardı.

Travertenlerde yürüyen misafirler sık sık fotoğraf çektirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Turhan Veli Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "beyaz cennet"in kapıları yeniden açıldığı için mutlu olduklarını söyledi.

Pamukkale'nin 74 gün kapalı kaldığını anlatan Akyol, "Bu güzellikten insanlarımız mahsur kalmıştı ama tarihinde hiç olmadığı kadar travertenleri en iyi şekilde dinlendirdik ve su bırakma işlemi yaptık. Pamukkale artık daha beyaz. Ören yerinde aynı anda 750 misafirimizin gezmesini sağlayacağız. Beyaz cennetimizi tüm dünyayla buluşturma adına ve eski güzel günlerine kavuşturmak için aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Pamukkale'ye 10.00-19.00 saatlerinde herkesi bekliyoruz." diye konuştu.

İzmir'den gelen ve ilk ziyaretçi olarak kayıtlara geçen Ahmet Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, kısıtlamanın kaldırılmasının ardından Muğla'ya gitmek için yola çıktığını ve güzergahı üzerindeki Pamukkale'yi görmeye geldiğini anlattı.

Bol bol fotoğraf çekeceğini belirten Yıldırım, "Girişte ateşimi ölçüp dezenfeksiyon yaptılar. Sosyal mesafe kurallarına uyarak gezimizi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Antalya'da yaşayan Çinli Coco Wang ise Türkiye'de yaşadığı için şanslı olduğunu belirterek "Uzun zamandır ülkenizde yaşıyorum. Turizm işiyle uğraşıyoruz. Koronavirüs nedeniyle gelememiştim. Bugün izin çıkınca hemen geldim. Akşam saatlerine kadar gezmeyi planlıyorum." dedi.

