Samsun'da, emekli öğretmen Vildan Göz'ün koruyuculuğunda aynı evde yaşayan özel sporcular Esra Bayrak, Edanur Akın ve Fatma Damla Altın, dünya ve Avrupa dereceleri elde etmenin gururunu yaşıyor.

Emekli öğretmen Vildan Göz, 4 yıl önce Esra Bayrak (20), Edanur Akın (17) ve Fatma Damla Altın'ın (17) koruyucu aileliğini üstlendi.

Aynı evde hayatları birleşen üç genç kız, Göz'ün antrenör oğlu Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Aytunç Göz'ün sayesinde spora başladı.

Hayata adeta yeniden başlayan özel sporcular, son 2 yılda atletizmde katıldıkları dünya ve Avrupa şampiyonalarında birincilikler kazandı.

Aynı evde yaşamlarını sürdüren üç genç kızın hedefi, aynı anda Paralimpik Oyunları'na katılarak madalya kazanmak.

Aytunç Göz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin koruyucu anne olma isteğiyle üç genç kızın 4 yıl önce aynı evde yaşamaya başladığını söyledi.

Kendisinin de gençlerin koruyucu ağabeyliğini ve gönüllü antrenörlüğünü yaptığını aktaran Göz, "Aynı evde bulunan, kaderleri ayrı ama hedefleri aynı sporcuları bir araya getirmiş olduk. Esra Bayrak, atletizm grand prix'te dünya şampiyonu oldu. Edanur Akın 4x200 metrede Avrupa şampiyonu ve milli takımımızın sporcusu. Fatma Damla Altın da uzun atlamada dünya ikincisi oldu." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının kendilerine iyi bir çalışma ortamı sunduğuna işaret eden Göz, "Paralimpik Oyunları'na katılmak için Esra Bayrak kota sınırında. Bir sıkıntı çıkmazsa onun yanına bir sporcumuzu daha eklemek istiyoruz. Bu, Türkiye'de aynı evde yaşayan üç kızdan ikisinin Paralimpik Oyunları'na katılması açısından bir ilk olacaktır." ifadesini kullandı.

Göz, Van depreminden sonra ailesiyle Samsun'a gelen özel sporcu Eda Yıldırım'ın da çalışmalarında kendilerine katıldığını kaydetti.

Esra Bayrak: "Hedefim Paralimpik Oyunları"

Esra Bayrak da 3 sporcunun aynı evde yaşamasının çok güzel bir duygu olduğunu anlattı.

Spor yapmak ve yarışmalara katılmanın herkesin hayali olduğunu vurgulayan Bayrak, "Başta üç kişiydik ama Eda Yıldırım'ın da katılmasıyla 4 kız olduk. Hayalimi ileriye götürmek için elimden geleni yapacağım. Turnuvalarda dereceye girerek İstiklal Marşı'nı dinletmek istiyorum. Hedefim Paralimpik Oyunları." şeklinde konuştu.

Edanur Akın ise spora arkadaşlarıyla Göz ailesinin evinde başladığını, atletizmde Avrupa şampiyonu olduğunu belirtti.

Fatma Damla Altın da arkadaşlarıyla aynı evde kalmanın kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, bir araya geldikten sonra sporda başarı kazanmaya başladıklarını söyledi.

İsmail Hakkı Kasapoğlu: "Antrenörümüzün ve annesinin çok büyük katkısı var"

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da son yıllarda Türkiye'nin özel sporcular konusunda ivme yakaladığının altını çizerek, bu başarıyı daha yukarı çekmeye çalıştıklarını vurguladı.

Samsun'da ilginç bir durum yaşandığını ifade eden Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Burada antrenörümüzün ve annesinin çok büyük katkısı, ciddi emeği var. 3 özel sporcumuza evlerini açıp onları evlatları gibi sahiplendiler. Türk bayrağını göndere çektirebilmenin heyecanını sporcularla birlikte yaşadılar. Özel sporcularımıza annelik ve babalık yaptılar. Bu sayede bir evden 3 şampiyon çıkmış oldu. Bu, bizim ve Türkiye'nin onuru, gururudur. İnşallah sporcularımız, başarı hikayelerini Paralimpik Oyunları'nda da sürdürür."

Kaynak: AA