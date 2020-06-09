Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine gelen bir vatandaş, yaralı halde bulduğu leyleği ilgililere teslim etti.

Ekipler, yaralı hayvanı alarak Gaziantep Hayvanat Bahçesine teslim etti ve tedavisine başlandı.

Veteriner hekim Sinem Bircan tarafından ilk muayenesi yapılan leyleğin genel sağlık durumunun iyi olduğu, sağlığına kavuşmasının ardından doğal ortama bırakılacağı belirtildi.