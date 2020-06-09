Gümüşhane, Bağlarbaşı Mahallesi, Değirmenönü Sokak'ta, yamaçlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çalılık alanın tutuştuğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesinin ardından kısa sürede kontrol altına alınan yangının çıktığı alanda soğutma çalışması sürüyor.