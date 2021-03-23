Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 13:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs vaka oranı en çok artan iller... Sağlık Bakanı Koca açıkladı...
Koronavirüs vaka oranı en çok artan iller hangileri? Sağlık Bakanı Koca, son hafta 100 bin nüfusta koronavirüs vakası görünme oranı en çok artan ve azalan ileri açıkladı. Vaka oranı en çok azalan iller...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:
100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan iller: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan.
En çok azalan iller: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur.
Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir. pic.twitter.com/mhum3yKLHo— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 23, 2021
Bakan Koca ayrıca, "Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir." açıklamasını yaptı.
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