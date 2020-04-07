Bugün koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere ilk plazma bağışı alınıyor.

Koronavirüsü yenen Dr. Kürşat Demir, ilk plazma bağışçısı oldu. Detayları @trthaber muhabiri Cansu Doğan aktardı. pic.twitter.com/nndL93WlRF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 7, 2020

İlk bağışı yapan kişiyse daha önce virüse yakalanan ve sağlığına kavuşan bir sağlık çalışanı. Ağır durumda olan vakalara umut olacak.

Dr. Kürşat Demir, Türk Kızılay'ın ilk plazma bağışçısı oldu. Genel Başkan Kerem Kınık'ın da yer aldığı plazma alma işlemi Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi'nde yapıldı.

Plazma tedavisi nedir?

Hastalığı geçirmiş ve sağlığına kavuşmuş olanlarda koronavirüsün bünyeye girmesiyle oluşan bir antikor mevcut. Bu antikor insan plazmasında yani serum denilen kanın sarı sıvı kısmında bulunuyor.

Kızılay harekete geçti

Kızılay, iyileşen hastalardan alınan plazmanın koronavirüs hastalarına nakledilmesi ile ilgili araştırmalar için harekete geçti. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, iyileşen hastaların kan bağışı yapması için kampanya başlattıklarını duyurmuştu.

Başkan Kınık, "immün plazma" tedavisi için günde 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitede olduklarını belirtti.

Bir haftada 6 hastaya umut

Kınık, bağışçıların haftada bir, toplam 3 sefer plazma bağışlayarak 6 koronavirüs hastasına umut olabileceğine dikkat çekti.