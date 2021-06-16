Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 10:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Koronavirüs Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 16:30'da yapılacak.
Toplantıda, azalan vaka sayıları ve hızlı şekilde devam eden aşılama programı değerlendirilecek.
Aşılanacak yeni meslek ve yaş grupları neler olacak, aşı tedariki ne durumda gibi konular da kurulun gündeminde olacak.
Bakan Koca 18:30'da açıklama yapacak
Bilim Kurulu'nda kademeli normalleşme ile ilgili de tavsiye kararı çıkması bekleniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 18.30'da toplantıya ilişkin açıklama yapacak.
Son Haberler
- 11:42
- 11:40
- 11:40
- 11:24
- 11:19
Sıradaki Haber
LGS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları 2021...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz