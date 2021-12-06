Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 10:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Konyaspor'un rakibi Yeni Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında bugün İttifak Holding Konyaspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak.
Ligde 26 puanla 3. sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor, sahasında kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor.
4 maçtır galibiyete hasret olan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise deplasmanda 3 puana uzanıp kötü gidişe "dur" demek istiyor.
Etiketler: Konyaspor Süper Lig Yeni Malatyaspor
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