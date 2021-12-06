Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 10:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Göztepe'nin konuğu Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK bugün İzmir'de karşılaşacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Gaziantep FK maçında hakem Ümit Öztürk görev yapacak.
Ligde 11 puan ve averajla 18. sırada yer alan Göztepe, ligde galip gelemediği son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. İç sahada da 5 maçtır galip gelemeyen sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.
İzmir temsilcisi, ligde geçen sezondan bu yana 22 maçtır kalesini gole kapatamadı.
Göztepe'de Marko Mihojevic'in sakatlığı bulunuyor.
Gaziantep FK'ye karşı galibiyeti yok
Spor Toto Süper Lig'de rakibiyle 5. kez karşılaşacak Göztepe, daha önce 4 müsabakada 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 4 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde 6 gol gördü.
Etiketler: Gaziantep FK Göztepe Süper Lig
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