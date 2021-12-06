İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, komisyonun ilk toplantısında açıklama yaptı.

Bakan Bilgin, "Enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız. Asgari ücretin toplumda hakkaniyeti sağlayacak şekilde belirlenmesi önemli. İş verimliliğini artıran bir rakamda buluşacağımızı düşünüyorum" dedi.

Bilgin, görüşmelerin yaklaşık 4 oturumda tamamlanmasını düşündüklerini de söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısında konuşuyor. https://t.co/Giwn1jD6zf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 1, 2021

"Vergi oranlarının indirilmesi konusunda da mutabıkız"

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da toplantıda yaptığı açıklamada, "Bu konuda ilk defa oluyor hem işverenlerimiz hem hükümetimiz hem de biz çalışanlar olarak ortak noktaya gelmiş bulunuyoruz. İlk defa enflasyon üzerinde bir artışın olmasını işverenlerimiz de kabul ediyor. Vergi oranlarının indirilmesi konusunda da mutabıkız. Toplumun büyük kesiminin umutlarının boşa çıkmayacağı herkesin memnun olacağı bir asgari ücretin ortaya çıkacağını umut ediyorum" dedi.

"İstihdamın korunması için verilen destekler oldukça önemli"

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise "İstihdamın korunması için verilen destekler oldukça önemli. Asgari ücret sadece bu ücretle çalışanların değil tüm çalışanların ücretlerini etkileyen bir göstergedir. TİSK olarak kayıt dışıyla mücadelenin en büyük destekçisi olduğunu belirtmek isterim. Ülke olarak birlikte büyüyebilmek esastır. Ortak fayda sağlayacak her türlü iş birliğine hazırız" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 7 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncü toplantısı 9 Aralık'ta TİSK'te yapılacak.