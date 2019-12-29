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Konya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu29 Aralık 2019 Pazar 14:44 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 14:45
Konya şehir merkezinin yüksek kesimlerde yer alan mahallelerine kar yağdı.
[Fotoğraf: AA]
Konya şehir merkezinin yüksek kesimlerde gece boyunca etkili olan sağanağın ardından, 1500 metre rakımda bulunan Belenbaşı Mevkisi ile Ulu Muhsine Mahallesi'nde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Karayolları ve belediye ekipleri, bölgede karla mücadele için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, kent merkezinden görülen dağların zirveleri ile yüksek kesimlerdeki kar, güzel görüntüler oluşturdu.
Karapınar ilçesinde ise gece etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Kar yağışı vatandaşlara zorluklar yaşatırken, çocuklar da kardan adam yaparak bu anların keyfini çıkardı.
Kaynak: AA