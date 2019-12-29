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Evinde 120 litre etil alkol ele geçirilen tekel büfesi sahibi gözaltına alındı29 Aralık 2019 Pazar 14:18 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 14:21
Tokat'ın Zile ilçesinde 120 litre etil alkol ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Tokat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada tekel büfesi sahibi olan A.Ş'nin evinde kaçak içki ürettiğini ve sattığını belirledi.
Ekipler şüphelinin evinde yaptıkları aramada, 120 litre etil alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA