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Kars'ta deprem mi oldu? Sarıkamış deprem29 Aralık 2019 Pazar 14:34 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 14:34
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sarsıntı vatandaşlarda paniğe sebep oldu. Peki Kars'ta deprem mi oldu? Sarıkamış'ta deprem mi oldu? İşte detaylar…
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 14.20'de gerçekleşen sarsıntı, 7 kilometre derinlikte kaydedildi.
Kaynak: TRT Haber