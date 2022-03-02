Konya'nın Ilgın ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı etkili oluyor.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, olumsuz hava şartları nedeniyle 2 Mart Çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildi. Eğitime uzaktan devam edilecek.

Ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personeli de idari izinli sayılacak.