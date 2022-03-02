Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'nın Ilgın ilçesinde eğitime 1 gün ara
Konya'nın Ilgın ilçesinde kuvvetli kar yağışı, don ve buzlanma olasılığı nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Konya'nın Ilgın ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı etkili oluyor.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, olumsuz hava şartları nedeniyle 2 Mart Çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildi. Eğitime uzaktan devam edilecek.
Ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personeli de idari izinli sayılacak.
Etiketler: Buzlanma Eğitim Hava Durumu Kar Yağışı Konya Yüz Yüze Eğitim
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