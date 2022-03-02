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Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklar

AÖL sınavları çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecek. Açık Öğretim Okulları’nda okuyan öğrenciler, sınavlara Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişim sağlayacak.

01 Mart 2022 tarihi saat 09:30'dan, 10 Mart 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak gerçekleşecek.

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