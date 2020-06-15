Konya'nın Bozkır ilçesinde yaşayan çoban Hasan Ay'ın gözü gibi baktığı keçileriyle kurduğu dostluk görenlerin ilgisini çekiyor.

Çalışmak için İstanbul'a göç edip 10 yıl kaldıktan sonra memleketine, köy yaşamına geri dönen 30 yaşındaki Ay, iki yıldır yaylada yaklaşık 200 keçiye çobanlık yapıyor.

Yaşıtlarının kentlerde sahip olduğu arkadaş ortamlarına özenmediğini belirten Ay, keçileriyle kurduğu dostluk sayesinde yalnızlık çekmiyor.

Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokulu bitirdikten sonra hayat mücadelesine atılmak durumunda kaldığını; 20'li yaşlarına geldiğinde çalışmak için İstanbul'a gittiğini anlattı.

Kent yaşamını sevemediğini; kalabalıktan, gürültüden uzak, doğayla iç içe bir yaşam özlemiyle memleketine dönerek çobanlık yapmaya başladığını dile getiren Ay, "Çocukluğumuz buralarda geçtiği ve ekmek yediğimiz için bir şekilde tekrar döndük. Bizim gibi niceler var. Herkes dönemiyor ama biz paçayı kurtardık. Bir yerden sonra geçmiş daha ağır basıyor, doğduğun yeri özlüyorsun. O yüzden döndüm, annemin babamın yanındayım. 2 yıldır köyde, karda, kışta davar peşinde, keçi peşindeyim. 200 civarında keçim var." dedi.

"İstanbul'a göre daha keyifliyim"

Hayvanlarıyla aile gibi olduğunu anlatan Ay, "Burada tabii şehir hayatındaki gibi arkadaş çevresi yok. 'Benim canım sıkılırdı' diyenler oluyor ama bizim arkadaşımız, dostumuz çok. Keçilerimiz var, köpeklerimiz var. Onlarla konuşuyorum, muhabbet ediyorum. Birbirimizi anlıyoruz, hiç canım sıkılmıyor. İstanbul'a göre bilhassa daha keyifliyim. Keçilerimi çok seviyorum. Onlar da beni seviyorlar, sözlerimi dinliyor, sesimden anlıyorlar. Bizimki gerçek bir arkadaşlık." diye konuştu.

Hayvanlarıyla gece gündüz birlikte vakit geçirmekten büyük keyif aldığını vurgulayan Ay, şehre gittiğinde dahi kulağına çan seslerinin geldiğini söyledi.

Keçileriyle arasında bağ oluştuğunu anlatan Ay, "Doğduktan sonra kendimizden daha çok onlarla ilgileniyoruz. Belki kendimize bu kadar iyi bakma çabası göstermiyoruz. 'Onlar daha iyi olsun' diye uğraşıyoruz. Hem arkadaşımız hem dostumuz gibiler; birlikte yaşayıp gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ay, yaşamının ve hayvanlarıyla dostluğunun görüntülerini, video paylaşım siteleri ve sosyal medyadan paylaştığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Videolarıma 'Selamünaleyküm arkadaşlar' diye başlıyorum, doğaçlama, ne varsa onu konuşuyorum. İnsanlar da bunu sevdi. Herkesin içinde bir yerde geçmişi, yaşadığı köy hayatı var. 'Hasan çocukluğum aklıma geldi' diyen de çok, 'Ağabey ben hiç köy hayatı yaşamadım ama gerçekten çok güzelmiş, yaşayasım geliyor' diyen de çok."