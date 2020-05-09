İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 314,5 gram eroin, hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.