Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 7 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 314,5 gram eroin, hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Son Haberler
- 16:01
- 15:58
- 15:49
- 15:49
- 15:07
Sıradaki Haber
Antalya'da karantinada olması gerekirken parka giden kişiye ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz