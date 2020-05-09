Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kadıköy'de tatbikatta itfaiye merdiveni kırıldı: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Kadıköy'de itfaiyenin tatbikatı sırasında metrelerce uzunluktaki merdivenin kırılması sonucu 2 itfaiyeci yaralandı.
Kadıköy İtfaiye İstasyonu'nda itfaiye erlerinin tatbikatı sırasında merdiven kırıldı.
Merdivenin kırılmasıyla 2 itfaiye eri istasyonun karşısındaki apartmanın çatısına düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı itfaiye erleri, itfai ekipleri tarafından çatıdan indirildi.
Sağlık ekiplerine teslim edilen 2 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan itfaiyecilerden birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Etiketler: yaralı tatbikat merdiveni kaza itfaiyeSon Güncelleme: 9 Mayıs 2020 Cumartesi 16:23
Sıradaki Haber
Kara yollarında durum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz