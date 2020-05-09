Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşakları 42-44. kilometrelerinde araç üst geçidi orta ayak imalat çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun her iki yönünde sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım ikişer şeritten sağlanıyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımı arasındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Horasan-Karakurt-Sarıkamış yolunun Karakurt mevkisinde yapımı tamamlanan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması sebebiyle ulaşım alternatif güzergahlardan devam ediyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 26-31. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması dolayısıyla Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden kontrollü sürdürülüyor.
Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolunun 14-20, Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları olduğundan ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Tokat-Sivas yolunun (Tokat çevre yolu) 17-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresinde (Kaşüstü Mahallesi mevkisi) yaya üst geçidi yapım çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları olduğundan ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kuşadası-Söke yolunun 13-14. kilometrelerinde (Kuşadası şehir geçişi) yaya kaldırımı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.